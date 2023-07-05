Новинки получат чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и улучшенные характеристики в сравнении с предшественниками

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми подробностями о грядущих флагманских смартфонах Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые станут первыми устройствами новой серии в следующем году. Как сообщается, эти смартфоны с кодовыми названиями "Houji" and "Shennong" в честь китайских мифологических персонажей, уже были замечены при работе со внутренними сборками оболочки MIUI. Кроме того уже больше месяца назад GSMChina в базе данных IMEI обнаружил китайскую и глобальную версии обеих моделей.

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Теперь инсайдер Digital Chat Station намекнул, что Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro получат аккумуляторные батареи с несколько увеличенной емкостью, чем у продающихся ныне Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Предположительно, оригинальный Xiaomi 14 оснащен аккумулятором емкостью 4860 мАч, что на 8% больше, чем у Xiaomi 13. Старшая версия Xiaomi 14 Pro получит батарею на 4% более емкую, чем предшественник - 5000 мАч против 4820 мАч.

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Инсайдер добавляет, что Xiaomi 14 также получит более мощную проводную зарядку на 90 Вт через порт USB 3.2 Type-C в сравнении с 67 Вт у Xiaomi 13. Также по информации Digital Chat Station Xiaomi 14 Pro будет оснащаться еще более мощной зарядкой на 120 Вт, что соответствует Xiaomi 13 Pro. И Xiaomi 14, и Xiaomi 14 Pro будут работать на флагманском чипсете Qualcomm следующего поколения Snapdragon 8 Gen 3, который компания должна официально представлен во второй половине осени.