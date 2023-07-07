Видеоролики на YouTube можно смотреть на компьютерах, планшетах, смартфонах или телевизорах. Для пользователей мобильных устройств платформа готовит создаваемые алгоритмами искусственного интеллекта опросы. Они будут предлагаться после просмотра видео, чтобы вы смогли проверить, насколько хорошо поняли и запомнили увиденное.
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Об этом рассказано на странице тестовой функциональности и экспериментов YouTube. Пока новшество недоступно широкому кругу пользователей. Когда это случится, опросы появятся в приложении YouTube на Android и iOS.
Подобные опросы могут побудить пользователей повторно пересмотреть видео, если окажется, что они не могут ответить на все вопросы. Опросы будут создаваться не для всех видеороликов, а скорее всего только для образовательных.
YouTube постоянно тестирует новые функциональные возможности, но далеко не все из них попадают в финальную версию приложений и веб-версию сервиса. Случится это с опросами или нет, покажет недалёкое будущее, пишет wccftech.