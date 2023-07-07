В Китае состоялся релиз первой собственной операционной системы для компьютеров. Она называется OpenKylin 1.0 и предлагается с открытым исходным кодом. Это ещё один шаг в сторону обеспечения независимости в сфере технологического развития Китая, призванный сократить отставание от лидирующих западных стран.
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OpenKylin 1.0 предлагает более 20 основных компонентов операционной системы, о чём рассказал в рамках презентации старший вице-президент Kylinsoft, дочерней компании государственной China Electronics Corporation. Он выразил надежду, что релиз версии 1.0 привлечёт больше разработчиков приложений для неё.
Система основана на Linux и создана усилиями 3867 разработчиков, 74 групп и 271 компании. Kylinsoft имеет наибольшую долю рынка Linux в Китае. Её продукты могут применяться как в персональных компьютерах, так и в смартфонах. Также они нашли применение на таможне, в финансовых учреждениях, в энергетической сфере и т.д., пишет Globaltimes.