Естественно, главную роль должен сыграть открытый исходный код

Китай не первый год говорит о планах уйти с операционных систем Windows на систему собственной разработки. Правда, многолетние попытки ни к чему вразумительному так и не привели. Государственные учреждения и граждане остаются на Windows, но грозятся с года на год отказаться от неё.

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South China Morning Post сообщает, что китайское правительство планирует разработку операционной системы для персональных компьютеров, которая позволит обходиться без Windows и macOS. Теперь за результат отвечает Kylinsoft, государственная дочерняя компания China Electronics Corp. Она работает совместно с местными организациями, такими как Национальный исследовательский центр по развитию промышленной информационной безопасности. Её главная цель заключается в создании сообщества открытого исходного кода под названием «openKylin», чтобы у программистов появилось желание вносить свой вклад.

Сейчас доля Windows в Китае составляет 85%, а у macOS чуть больше 6%. Есть несколько дистрибутивов Linux, с долей каждого намного меньше 1%. Kylinsoft разработала Kylin Linux в сотрудничестве с Национальным университетом оборонных технологий, но проку от этого мало.

Будущие успехи Китая в разработке своей операционной системы вызывают сомнения. Страна известна производством всего и вся в аппаратном плане, но в плане программного обеспечения её успехи не такие заметные. В Kylin в своё время более 99% было взято из FreeBSD, что не лучшим образом сказалось на репутации системы и её «разработчиков». Современные версии этой системы основаны на Linux и имеют пользовательский интерфейс в стиле Windows и macOS. Даже названия вроде Kylin V10 Service Pack 1 напоминают о Microsoft 20-летней давности.

В самом Китае не все настроены оптимистично относительно нового проекта. Аналитик из Пекина Лю Диндин говорит, что будет сложно бросить вызов Windows и macOS. Ещё сложнее создавать экосистему приложений для операционной системы, о чём знает Huawei с системой HarmonyOS и магазином AppGallery, пишет Techspot.

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