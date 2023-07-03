Компания Xiaomi выпустила уже ряд моделей смарт-часов, наиболее современной среди которых является Watch S2. Эти часы с круглым экраном AMOLED и покрытием из сапфирового стекла продают только на территории Китая. Международные продажи начнутся позже, но производитель уже готовит модель Watch S2 Pro, которая нашлась в базе данных номеров IMEI. Отличительной чертой этих часов является возможность поставить SIM-карту.
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Часы фигурируют с номерами моделей M2311W1 и M2312W1. Их появления ждут в августе наряду со складным смартфоном Xiaomi Mix Fold 3. Наличии отсека для SIM-карты даёт возможность получать доступ к сетям сотовой связи с часов без сопутствующего смартфона.
Соответственно, прямо с запястью можно будет звонить и принимать звонки, писать СМС и выполнять прочие связанные с доступом в интернет задачи. Большинство современных смарт-часов поддерживают звонки через Bluetooth при подключении к смартфону.
Нынешняя модель обладает размерами экранов 1,32 и 1,43 дюйма. Здесь есть датчик SpO2, отслеживание стресса и сна, температуры тела и около сотни режимов физической активности, а также GPS, пишет Gizmochina.