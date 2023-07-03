Флагманские модели китайского производителя ожидаются в ноябре

Китайский инсайдер под ником Digital Chat Station рассказал о выходящих через несколько месяцев премиальных смартфонах Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Согласно его данным, стандартная модель будет работать на батарее ёмкостью 4860 мАч при мощности проводной зарядки 90 Вт. Будет поддерживаться и беспроводная зарядка, мощность которой составит 50 Вт. Модель Pro получит чуть более крупный аккумулятор 5000 мАч и зарядку мощностью 120 ВТБ по проводу и 50 Вт без провода. Для сравнения, у нынешнего флагмана Xiaomi 13 батарея 4500 мАч, а у Xiaomi 13 Pro ёмкость аккумулятора составляет 4820 мАч.

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Нетрудно догадаться, что флагманы нового поколения будут работать на лучшем процессоре. Как раз к тому времени будет анонсирована система на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Мероприятие под названием Snapdragon Technology Summit 2023 запланировано на 24 октября. Этот чип будет производиться компанией TSMC на техпроцессе 4 нм N4P, получив сочетание ядер 1+5+2, пишет Gizmochina.