Компания Apple работает над новым монитором, который может прийти на смену Studio Display. Он способен работать без подключения компьютера Mac, превращаясь в аналог умного экрана. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.
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Это будет экран достаточно большого размера на процессоре линейки А. У него будет своё программное обеспечение, чтобы экран мог работать без подключения к компьютеру Mac в качестве самостоятельного продукта с базовой функциональностью.
В частности, устройство можно будет использовать в качестве умного дисплея. Это напоминает работу устройств на системе iOS 17 в режиме ожидания. На них может показываться такая информация, как время, дата, текущая погода и прочее из набора виджетов Smart Stack, когда экран находится в альбомной ориентации и устройство заряжается. На этом дисплее такие данные могут отображаться, когда он работает в режиме пониженного потребления энергии.
В качестве аналогов можно привести устройства Amazon Echo или Google Nest Hub, где доступен просмотр видео, видеозвонки и прочие функциональные возможности. Сейчас у Apple существует экран 5K Studio Display с диагональю 27 дюйма на процессоре A13 Bionic. Новый дисплей может выйти ему на смену и предложить дополнительные возможности, пишет Gizmochina.