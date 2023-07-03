Не хватает дисплеев типа micro-OLED

По данным источников Financial Times, выступающая подрядчиком Apple по выпуску гарнитур дополненной реальности Vision Pro китайская компания Luxshare сможет по итогам следующего года произвести не более 400 000 соответствующих изделий, что в два с половиной раза меньше первоначального плана Apple. Причиной такого урезания производственной программы являются сложности с получением дисплеев типа micro-OLED в достаточных количествах.

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Источник изображения: Getty Images

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К их производству, как уточняется, причастны компании Sony и TSMC, но уровень выхода годных изделий слишком низок, а себестоимость высока. По этой причине Apple не только не сможет выпустить желаемый миллион гарнитур в течение 2024 года, но и выйти на безубыточность по этому типу продукции хотя бы на уровне операционных расходов. Даже с разработкой более доступной гарнитуры дополненной реальности у Apple возникли проблемы, поскольку она настаивает на применении всё тех же micro-LED, а поставщики в лице LG и Samsung способны выпускать только уступающие в характеристиках дисплеи типа mini-LED.