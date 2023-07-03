По данным источников Financial Times, выступающая подрядчиком Apple по выпуску гарнитур дополненной реальности Vision Pro китайская компания Luxshare сможет по итогам следующего года произвести не более 400 000 соответствующих изделий, что в два с половиной раза меньше первоначального плана Apple. Причиной такого урезания производственной программы являются сложности с получением дисплеев типа micro-OLED в достаточных количествах.
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К их производству, как уточняется, причастны компании Sony и TSMC, но уровень выхода годных изделий слишком низок, а себестоимость высока. По этой причине Apple не только не сможет выпустить желаемый миллион гарнитур в течение 2024 года, но и выйти на безубыточность по этому типу продукции хотя бы на уровне операционных расходов. Даже с разработкой более доступной гарнитуры дополненной реальности у Apple возникли проблемы, поскольку она настаивает на применении всё тех же micro-LED, а поставщики в лице LG и Samsung способны выпускать только уступающие в характеристиках дисплеи типа mini-LED.