Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple пришлось урезать производственную программу Vision Pro на следующий год
Не хватает дисплеев типа micro-OLED
рекомендации
-25% на iPhone SE 2022 = за копейки, надо брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
iPhone 14 по цене 12го - смотри
MSI Gaming 4060 Ti дешевле чем 3060 Ti
-60000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
4К телевизоры до 20.000р - целая гора от 50"
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри

По данным источников Financial Times, выступающая подрядчиком Apple по выпуску гарнитур дополненной реальности Vision Pro китайская компания Luxshare сможет по итогам следующего года произвести не более 400 000 соответствующих изделий, что в два с половиной раза меньше первоначального плана Apple. Причиной такого урезания производственной программы являются сложности с получением дисплеев типа micro-OLED в достаточных количествах.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
-20000р на 4080 MSI Suprim X
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
В два раза упала цена Vivo Y35
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

К их производству, как уточняется, причастны компании Sony и TSMC, но уровень выхода годных изделий слишком низок, а себестоимость высока. По этой причине Apple не только не сможет выпустить желаемый миллион гарнитур в течение 2024 года, но и выйти на безубыточность по этому типу продукции хотя бы на уровне операционных расходов. Даже с разработкой более доступной гарнитуры дополненной реальности у Apple возникли проблемы, поскольку она настаивает на применении всё тех же micro-LED, а поставщики в лице LG и Samsung способны выпускать только уступающие в характеристиках дисплеи типа mini-LED.

#apple #дополненная реальность #vision pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple Vision Pro, согласно планам компании, должна была управляться кольцом, носимым на пальце
Наушники Apple AirPods смогут измерять температуру тела пользователя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 поцессоров прошлых поколений, которые можно смело покупать в новый компьютер в 2023 году
27
Нацизм и двуличие - суровые будни GSC
15
Выбираю геймерский телевизор для себя – что купить для вывода игр с компьютера и PlayStation 5
12
GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет
25
Играем в запрещёнку - эмулятор Yuzu для игр Nintendo Switch
2
Фильмы по комиксам времен, когда Marvel и DS еще все не испоганили
6
Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году
27
О чем свидетельствуют европейцам массовые беспорядки во Франции
24
Американские военные стали отговаривать своих детей идти в армию США, назовём 10 причин
33
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июля
1

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
10:48
Это все из-за новых техпроцессов. Из-за их уменьшения нужно и за напругой следить пристальнее но походу амд чтобы выпендриться все же ее задрали а это может привести к моментальной деградации. Поэтому...
AMD подарит игру Starfield при покупке процессоров Ryzen 7000
Ben Zona
10:47
Кац предлагает сдаться! И отвалить назад, на болота
Военкор Сладков: Украина готовится сдать Харьков и Сумы
Sergey Nikolashin
10:40
Что красные китайцы, что полосатые ваньцы, все одно. Узкоглазые все хитрожопые. И иметь их в соратниках, все равно что никого не иметь .но выбор не велик.
Си Цзиньпин анализирует ситуацию в Украине и проводит параллели с Тайванем - Майк Пенс
El Grechko
10:39
Вообще, не касаясь истерики автора, ютуб действует по законам США и в частности DMCA. Последний был принят отчасти для того чтоб не доводить до ситуации типа "школьник выложил песенку на домашнюю стра...
Нацизм и двуличие - суровые будни GSC
kitava
10:34
ясно F-16 делают новой вундервафелькой под которых очередных 100 тыс наберут.
РИА "Новости": Залужный нашел виновных в проблемах контрнаступления
Пузо
10:32
считает главной задачей японского консорциума воспитание специалистов для японской полупроводниковой промышленности, а не успешную коммерческую деятельность как таковую Как так то? Распил бабла чтоль?
IBM поможет освоить 2-нм техпроцесс не только Rapidus, но и Samsung
Вячеслав Павлов
10:32
Ты думаешь в ту же Германию мигранты едут работать?
Проблема мигрантов в Европе и США, и её грамотное решение
Leo Messi
10:30
Блин только проснулся, На толчке сижу, ну вернее на толчке я сидел когда комментарии писал, на обратном пути сфотографировал свою акулу, и сейчас жду пока чайник закипит
Обзор б/у iPhone 7 Plus 64Gb за 7000 рублей в 2023 году
Андрей Сергеевич
10:30
Пипец... Я три раза все пролистал и не увидел >_< Благодарю))
Системные требования и новые детали российского MMO-шутера Pioner
Apsheronsky tchai
10:30
Ничего себе!
Обзор б/у iPhone 7 Plus 64Gb за 7000 рублей в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем