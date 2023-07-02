QR-коды стали использоваться вместо HTML

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Крупные технологические компании потратили немало времени и средств на механизмы обнаружения блокировки текстовых электронных писем с вредоносным содержанием. Мошенники ищут способ обойти защиту и недавно начали применять электронные письма без текстов.

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Специалисты из компании Inky обнаружили масштабную рассылку электронных писем с возможностью обходить спам-фильтры при помощи изображений с QR-кодами. Этими изображениями злоумышленники пытаются украсть логины и пароли сотрудников разных компаний.

Письма приходят якобы от службы поддержки Microsoft или от работодателя пользователя. Зачастую они реально отправляются с их учётных записей, которые ранее были взломаны. В письмах получателей просят помочь восстановить пароль или активировать двухфакторную аутентификацию, причём как можно быстрее.

Спам-фильтры многих почтовых провайдеров могут обнаруживать фишинг в тексте, но в этих письмах текста HTML нет. Там применяются изображения, которые показываются в основном поле письма. Inky использует автоматическое распознавание символов для сканирования и извлечения текста.

Письма содержит коды QR с перенаправлением на фишинговые сайты, хотя пользователи думают, что попадают на экран входа в аккаунт Microsoft. Если ввести здесь логин и пароль, их получат злоумышленники.

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Специалисты нашли подобные письма на территории США и Австралии. Пользователям рекомендуется тщательно проверять URL-адреса страниц входа в аккаунты и не сканировать QR-коды от неизвестных отправителей, пишет Techspot.