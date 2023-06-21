Платформа потоковых трансляций Twitch собралась поменять переключатель «Содержимое для взрослых» на новые метки классификации контента. Среди них будут игры для взрослых, сексуальные темы, наркотики, опьянение или чрезмерное употребление табака, жестокие и графические изображения, ненормативная лексика или вульгарность, азартные игры.
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Авторы смогут зайти в диспетчер потоков, открыть редактирование информации потока и найти классификацию контента с указанными выше метками. После завершения трансляции установленные метки переносятся на следующую трансляцию, если не удалить их вручную. Эти же метки применяются к связанным с потоком видео по запросу.
Помимо новых меток, Twitch обладает встроенными игровыми метками ESRB для взрослых, которые применяются к потоку автоматически. Если перейти к игре без рейтинга M, метка автоматически удаляется.
Авторы трансляции будут отвечать за установку меток на свои потоки. Если метка не будет установлена, они получат предупреждение по электронной почте и метка на трансляцию будет поставлена без их участия. Если аторы многократно не будут проставлять метки, их могут заблокировать на несколько дней или недель, в зависимости от количества предупреждений.
Таким способом Twitch собирается защищать молодёжь от непристойного контента и помочь рекламодателям выбирать подходящие им трансляции. Метки доступны уже сейчас и зрители трансляций могут сообщать, если необходимые метки отсутствуют. До 20 июля авторы трансляций не будут получать блокировок, чтобы успеть изучить новые правила, пишет Neowin.