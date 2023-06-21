До 20 июля за их отсутствие обещают не наказывать

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Платформа потоковых трансляций Twitch собралась поменять переключатель «Содержимое для взрослых» на новые метки классификации контента. Среди них будут игры для взрослых, сексуальные темы, наркотики, опьянение или чрезмерное употребление табака, жестокие и графические изображения, ненормативная лексика или вульгарность, азартные игры.

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Авторы смогут зайти в диспетчер потоков, открыть редактирование информации потока и найти классификацию контента с указанными выше метками. После завершения трансляции установленные метки переносятся на следующую трансляцию, если не удалить их вручную. Эти же метки применяются к связанным с потоком видео по запросу.

Помимо новых меток, Twitch обладает встроенными игровыми метками ESRB для взрослых, которые применяются к потоку автоматически. Если перейти к игре без рейтинга M, метка автоматически удаляется.

Авторы трансляции будут отвечать за установку меток на свои потоки. Если метка не будет установлена, они получат предупреждение по электронной почте и метка на трансляцию будет поставлена без их участия. Если аторы многократно не будут проставлять метки, их могут заблокировать на несколько дней или недель, в зависимости от количества предупреждений.

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Таким способом Twitch собирается защищать молодёжь от непристойного контента и помочь рекламодателям выбирать подходящие им трансляции. Метки доступны уже сейчас и зрители трансляций могут сообщать, если необходимые метки отсутствуют. До 20 июля авторы трансляций не будут получать блокировок, чтобы успеть изучить новые правила, пишет Neowin.