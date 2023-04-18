Несмотря на то, что сервис прямых трансляций Twitch продолжает работать в России, исполнять российское законодательство он при этом считает выше своего достоинства. А чтобы это самое из ниоткуда взявшееся достоинство опустить до реального уровня, мировой суд Таганского района Москвы уже не в первый раз налагает на площадку штраф — на этот раз в размере четырёх миллионов рублей.
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Формальной причиной для штрафа стал всё тот же отказ администрации Twitch исполнять российское законодательство и удалять запрещённую информацию. В данном случае речь идёт о недостоверной информации (фейках) о специальной военной операции на Украине, мобилизации в России, и прочем.
Стоит отметить, что претензии российских властей к Twitch вполне обоснованы: автор этих строк неоднократно наблюдал в «топе» по региону прямые трансляции, на которых собираются «донаты» на нужды вооружённых сил Украины вкупе с соответствующей символикой. А сколько подобного «контента» на Twitch находится в менее заметных местах, известно только администрации сервиса.
Суммарно Twitch в России оштрафовали уже более чем на 14 миллионов рублей, но воз, как видим, и ныне там. Напомним, что Роскомнадзор допустил возможность частичной или полной блокировки Twitch в России, однако пока не торопится с этим действием, понимая, что блокировка лишит дохода множества российских стримеров.