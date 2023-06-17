В целом рынок постепенно восстанавливается

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Падение поставок большинства аппаратных компонентов для компьютеров в прошлом году относилось и к мониторам. В первом квартале нынешнего года поставки мониторов LCD тоже сокращались, но у некоторых производителей ситуация постепенно улучшается. Аналитики ждут позитивных новостей от Китая, что может стать началом восстановления рынка до конца этого года.

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Статистику по первому кварталу сообщает компания TrendForce. По сравнению с предыдущим кварталом поставки мониторов LCD сократились на 7,4%. Поставки компании HP снизились на 22,8%, Lenovo на 19,2%, на Dell 15,6%.

За год падение поставок было ещё более значительным. Asus, HP, LGE и MSI потеряли свыше 20%, Dell и BenQ рухнули на 35%.

Занимающая второе место на этом рынке AOC/Phillips увеличила поставки на 10,9% за квартал и на 3,3% за год. Этому мог поспособствовать рост потребительского спроса в Китае, на основе которого показатели второго квартала будут ещё лучше. Небольшой рост за квартал есть у компаний Samsung, LEG и Asus. Во втором квартале поставки по сравнению с первым кварталом могут вырасти на 9,3%, а годовое падение уменьшиться до 13%.

Способствовать росту может распродажа в эти выходные, посвящённая дню рождения китайского интернет-магазина JD.com. Для Китая это вторая по значимости распродажа после 11 ноября.

Производители вроде Acer и MSI переходят на мониторы с повышенной частотой обновления, что также увеличивает спрос. Помогает ему и открытие после пандемии интернет-кафе в Китае, а также соревнования по видеоиграм на Азиатских Играх в этом году.

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В целом же рынок мониторов может восстановиться только в следующем году, пишет Techspot.