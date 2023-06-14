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49-дюймовый игровой монитор Odyssey OLED G9 от Samsung стал доступен для предварительного заказа
И он обойдется вам всего в 2200 долларов.
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Спустя шесть месяцев после демонстрации игрового монитора Odyssey OLED G9 на выставке CES 2023, компания Samsung наконец-то сделала его доступным для предварительного заказа. Изогнутый 49-дюймовый гигант обойдется вам в 2200 долларов, если не считать подарочную карту на 250 долларов в собственном магазине, которую Samsung подарит вам, если вы сделаете покупку до того, как монитор появится на полках магазинов. 

Samsung официально представила OLED G9 вместе с Odyssey Neo G9, огромным монитором с диагональю 59 дюймов. OLED G9 быстро отошел в тень Neo, который считается первым в мире игровым монитором 8K с разрешением 7680 на 2160 (разрешение 8K по горизонтали и 4K по вертикали). Благодаря хорошей степени сжатия видеопотока Neo стоимостью 2300 долларов обеспечивает частоту обновления 240 Гц на массивной изогнутой панели, которая бесшовно объединяет два дисплея в одно устройство.

Но OLED G9 тоже есть чем похвастаться. Это первый в мире игровой OLED-монитор с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5120 на 1440 пикселей. Как и Neo, OLED G9 предлагает частоту обновления 240 Гц и процессор Samsung Neo Quantum Pro, который, как говорят, увеличивает цветовую гамму монитора до 50%. Он имеет меньшую кривизну 1800R, но его время отклика 0,03 мс делает его идеальным устройством для игр, в которых важна быстрая реакция. (В январе Samsung первоначально заявила, что время отклика составит около 0,1 мс, но, похоже, что компания нам соврала.)

Odyssey OLED G9

Помимо впечатляющего дисплея, монитор имеет встроенные стереодинамики мощностью 5 Вт и микрофон для ассистентов Bixby и Alexa. OLED G9, по сути, работает как смарт-телевизор с интерфейсами SmartThings, «Gaming Hub» и развлекательными интерфейсами Samsung, которые позволяют вам переключаться между потоковой передачей и параметрами «умного дома» без ПК или консоли. Монитор также имеет порты HDMI 2.1, Micro HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C.

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Согласно веб-сайту Samsung, предварительные заказы на OLED G9 по этой цене заканчиваются 25 июня. (Это означает, что есть шанс, что они могут быть отправлены раньше, но возлагать на это надежды, как правило, не рекомендуется). После этого монитор поступит в розничные магазины сторонних, но подарочной карты на 250 долларов, скорее всего, уже не будет.

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#samsung #игровой монитор #odyssey oled g9 #odyssey neo g9
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