Версия Windows 10 двухлетней давности признана устаревшей

Компания Microsoft официально сообщила о прекращении поддержки версии операционной системы Windows 10 21H2. Это означает, что на неё больше не будут приходить ежемесячные обновления безопасности, не будет исправлений ошибок и прочих изменений. Пользователям этой версии рекомендуется срочно перейти на более современный вариант системы.

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Как сказано в названии, эта версия была представлена во второй половине 2021 года. Она содержала довольно скромный список новинок. На протяжении полутора лет Microsoft поддерживала редакции Home, Professional, Professional Education и Professional for Workstations. Предназначенные для компаний и организаций редакции Enterprise, Education, IoT Enterprise и Enterprise multi-session будут обновляться на протяжении ещё года, до 11 июня 2024 года.

Эта версия была представлена примерно в одно время с системой Windows 11. Из этого следовало, что значительных функциональных новшеств и изменений Windows 10 больше получать не будет. Сейчас Windows 10 работает в так называемом режиме обслуживания. Для неё выпускают только ежемесячные патчи безопасности. Для кого-то это является плюсом, поскольку новая, не всегда нужная функциональность, ничего не сломает и не будет отвлекать от работы.

Если пользователи Windows 10 21H2 не захотят обновить систему, Microsoft сделает это за них. Установка Windows 11 не является обязательной, тем более что не все компьютеры поддерживают её. Интересно отметить, что выпущенная тогда же версия Windows 11 21H2 поддерживается до 10 октября нынешнего года.

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Ранее Microsoft прекратила поддерживать Windows 1020 H2 и ноутбуки Surface Book второго поколения. Версия Windows 10 22H2 является последней и будет поддерживаться до октября 2025 года, напоминает Neowin.