После нескольких месяцев выпуска рекламных материалов компания Nothing готова представить второй в своей истории смартфон. Его анонс состоится 11 июля и будет транслироваться на сайте производителя.
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Для компании этот анонс особо важен, поскольку смартфон будет продаваться в США. Раньше в этой стране его приходилось импортировать или участвовать в ограниченной бета-программе.
Новая модель должна стать более премиальным устройством по сравнению со смартфоном первого поколения, где был процессор Snapdragon 778G+ и другие компоненты среднего уровня. На этот раз будет применяться процессор Snapdragon 8+ Gen 1, флагман предыдущего года. Это позволит получить дополнительные функциональные возможности, такие как съёмка фотографий RAW HDR и видео формата 4K на скорости 60 кадров/с. Про обновление самих камер пока ничего не сообщается.
Система Nothing OS должна быть более проработанной и с улучшенным интерфейсом. Над ней трудилась увеличенная команда разработчиков, куда вошли несколько бывших сотрудников компании OnePlus, пишет Engadget.