Аналитики предсказывают рост в ближайшем будущем

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

Аналитическая компания Canalys высчитала, что поставки компьютеров в первом квартале в Европе снизились на 37% за год и составили 10 млн экземпляров. При этом она прогнозирует рост до конца года и в следующем году.

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Поставки ноутбуков оказались равными 8,1 млн экземпляров, падение составило 37%. Настольных компьютеров выпустили 1,9 млн, спад равен 35%. Планшеты упали всего на 20% и было выпущено 5,2 млн экземпляров.

Аналитики говорят, что спад после новогодних праздников оказался не таким значительным, как в прежние годы. В Европе увеличивается уровень потребительского доверия, хотя инфляция заставляет покупателей повременить с приобретением компьютеров.

Apple за год потеряла только 18,8%, увеличив свою долю рынка с 11,3% до 14,6%. На рынке планшетов лучше всего проявляет себя Samsung, показав за год рост на 1,9% и увеличив долю с 18,9% до 23,9%. Apple поставил на 13,9% планшетов меньше, но доля выросла с 41,1% до 44,1%.

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В годы пандемии наблюдался рост спроса на компьютеры и планшеты, а в ближайшее время наступит время обновлять их, пишет Neowin.