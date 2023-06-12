Microsoft может без спроса обновить драйвер вашей видеокарты и других комплектующих

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Компания Microsoft временами принудительно устанавливает функциональные обновления на пользовательские компьютеры. Скоро это произойдёт с версией Windows 10 21H2, поддержка которой в ближайшее время будет прекращена.

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Обычно это делается ради обеспечения безопасности, чтобы компьютер продолжал получать патчи безопасности. Microsoft применяет для подобных обновлений модель машинного обучения (ML).

Также Microsoft выпускает обновления драйверов с подписью WHQL для устройств сторонних производителей. Это могут быть продукты AMD, Nvidia, Realtek и других компаний. Microsoft сама решает, какая версия драйвера является наиболее подходящей.

Подобную опцию можно отключить, но баг в сервисе Windows Update приводит к тому, что драйверы обновляются всё равно. В Твиттере пишут, что система Windows проигнорировала параметр редактора групповой политики, поставив новый драйвер на видеокарту GeForce RTX 3090.

В редакторе групповых политик можно запрещать обновление драйверов в разделе Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Компоненты Windows > Центр обновления Windows > Не включать драйверы в обновления Windows и включить политику. В данном случае эта настройка не сработала.

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Пользователям остаётся только вручную устанавливать необходимые им драйверы, пишет Neowin.