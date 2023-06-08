Восстановления ждут в третьем квартале и более значительного роста в следующие два года

Последняя статистика положения дел на рынке графических процессоров для компьютеров была не самой радостной для производителей. После пандемии наблюдается спад поставок различной электроники, в том числе видеокарт для настольных ПК. Однако, совместно с другими сферами, этот рынок скоро может начать неспешное восстановление.

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Отчёт фирмы Jon Peddie Research говорит, что поставки дискретных видеокарт для компьютеров уменьшились на 12,6% за квартал и на 38,2% за год. Будущее восстановление зависит от нового поколения карт AMD и Nvidia.

Поставки Nvidia за квартал сократились на 15,2%, у AMD на 7,5%. Как и в случае с другими электронными устройствами, здесь падение продаж объясняется беспокойством покупателей по поводу инфляции и экономики. К тому же качество видеокарт последнего поколения и цены на них не слишком радуют большинство потенциальных покупателей.

Падение не изменило соотношение сил трёх производителей графических процессоров. Доля AMD составляет 12%, а Intel немного отняла у Nvidia. Правда, у первой доля всего 4%, а у второй 84%. Если же смотреть за последний год, доля AMD сократилась вдвое.

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Запасы на складах сокращаются, так что во втором полугодии поставки могут начать расти. Видеокарты последнего поколения выпущены ещё не все, поэтому их влияние проявилось не до конца, пишет Techspot.