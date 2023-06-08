Последняя статистика положения дел на рынке графических процессоров для компьютеров была не самой радостной для производителей. После пандемии наблюдается спад поставок различной электроники, в том числе видеокарт для настольных ПК. Однако, совместно с другими сферами, этот рынок скоро может начать неспешное восстановление.
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Отчёт фирмы Jon Peddie Research говорит, что поставки дискретных видеокарт для компьютеров уменьшились на 12,6% за квартал и на 38,2% за год. Будущее восстановление зависит от нового поколения карт AMD и Nvidia.
Поставки Nvidia за квартал сократились на 15,2%, у AMD на 7,5%. Как и в случае с другими электронными устройствами, здесь падение продаж объясняется беспокойством покупателей по поводу инфляции и экономики. К тому же качество видеокарт последнего поколения и цены на них не слишком радуют большинство потенциальных покупателей.
Падение не изменило соотношение сил трёх производителей графических процессоров. Доля AMD составляет 12%, а Intel немного отняла у Nvidia. Правда, у первой доля всего 4%, а у второй 84%. Если же смотреть за последний год, доля AMD сократилась вдвое.
Запасы на складах сокращаются, так что во втором полугодии поставки могут начать расти. Видеокарты последнего поколения выпущены ещё не все, поэтому их влияние проявилось не до конца, пишет Techspot.