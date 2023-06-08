Продукты компании Nvidia теряют в ценах за счет низкой доходности майнеров и начала жаркого летнего сезона

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Доходность майнинга на видеокартах всё также остаётся впритык к расходам за электроэнергию. Небольшую прибыль имеют обладатели последней линейки видеокарт от компании Nvidia, все остальные представители данной индустрии постепенно начинают задумываться об отключении своего оборудования. К этому майнеров подталкивает не только околонулевая добыча, но и летнее потепление.

В жаркий летний сезон майнерам приходится бороться с высокими температурами своего оборудования, иначе, как вы прекрасно понимаете, видеокарты могут попросту выйти из строя, и все вложенные в них средства останутся исключительно в воспоминаниях криптошахтёра. Также стоить учитывать и дополнительную статью расхода - покупка качественных термопрокладок и термопасты для обслуживания своего хозяйства, что в условиях продолжающейся криптозимы может стать непозволительной роскошью для майнинг-предпринимателя.

Все эти факторы влияют на снижение цен графических процессоров, например, видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 на 10 гигабайт видеопамяти можно встретить по цене от 30 тысяч рублей на вторичном рынке

Ранее средняя цена данных моделей варьировалась от 38 тысяч рублей. В каталогах официальных дилеров RTX 3080 уже будет сложно найти, но при этом видеоускоритель будет актуален еще немало лет.

Любимые майнерами видеокарты Nvidia GeForce RTX 3070 продаются на данный момент в диапазоне от 24 тысяч рублей. Данное решение удовлетворит большинство пользователей, обладающих FullHD либо 2K мониторами. Эти видеокарты привлекали шахтёров своим невысоким потреблением, низкими температурами и приличной производительностью в майнинге. В отличие от схожих по майнинг-возможностям Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, видеокарты RTX 3070 не имели проблем с чипами памяти, на всех экземплярах устанавливались исключительно чипы от Samsung, и никаких проблем с Hynix у них быть не могло.

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Если кратко, то вновь приближаются хорошие времена для обновления своего компьютерного железа.