Представленный в 2004 году почтовый сервис Gmail стал альтернативой устаревшим сервисам вроде Yahoo и Hotmail. Сейчас на долю Gmail по всему миру приходится свыше 27% электронных писем, то есть свыше 330 млрд ежедневно. Чтобы обработать такое число писем, в Google решили задействовать машинное обучение.
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В блоге компании сказано, что новая функциональность улучшит результаты поиска среди писем в Gmail. Полученные с помощью искусственного интеллекта результаты поиска будут отображаться наверху списка в отдельном разделе. Ниже находятся обычные результаты, рассортированные по датам.
Новшество доступно любому пользователю Gmail без включения дополнительных настроек. На мобильных устройствах поле поиска можно использовать как обычно, пишет Techspot.