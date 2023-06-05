Это означает более удобную и быструю навигацию по результатам поиска

Представленный в 2004 году почтовый сервис Gmail стал альтернативой устаревшим сервисам вроде Yahoo и Hotmail. Сейчас на долю Gmail по всему миру приходится свыше 27% электронных писем, то есть свыше 330 млрд ежедневно. Чтобы обработать такое число писем, в Google решили задействовать машинное обучение.

реклама

В блоге компании сказано, что новая функциональность улучшит результаты поиска среди писем в Gmail. Полученные с помощью искусственного интеллекта результаты поиска будут отображаться наверху списка в отдельном разделе. Ниже находятся обычные результаты, рассортированные по датам.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Новшество доступно любому пользователю Gmail без включения дополнительных настроек. На мобильных устройствах поле поиска можно использовать как обычно, пишет Techspot.