На Windows 7 эта версия не работает

Утилита Rufus была обновлена до версии 4.1 и предлагается среди прочего в магазине Microsoft. В ней расширена совместимость с Windows Dev Kit 2023 и добавлена новую функциональность, вроде создания диска MS-DOS с применением файлов от Microsoft.

реклама

Напомним, что Rufus предназначается для создания загрузочных флешек и дисков с Windows, Linux и другими системами. Можно пользоваться образами ISO от Microsoft, что позволяет при помощи утилиты заниматься обслуживанием ОС на компьютерах и чистой установкой.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -20000р на Ryzen 3950X - пора брать 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Среди достоинств утилиты можно назвать обход требований Windows 11 (TPM, SecureBoot, UEFI, 4 ГБ ОЗУ и т.д.), создание локальной учётной записи, устранение BitLocker, перепрошивка BIOS или другой прошивки из DOS, и не только. Программа способна работать на ПК под управлением Windows 8 и более современных. Windows 7 перестала поддерживаться в версии 4.0. При этом утилита всё равно способна создавать загрузочные диски с Windows 7, только делать это нужно в современных версиях Windows, пишет Neowin.