Утилита Rufus была обновлена до версии 4.1 и предлагается среди прочего в магазине Microsoft. В ней расширена совместимость с Windows Dev Kit 2023 и добавлена новую функциональность, вроде создания диска MS-DOS с применением файлов от Microsoft.
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Напомним, что Rufus предназначается для создания загрузочных флешек и дисков с Windows, Linux и другими системами. Можно пользоваться образами ISO от Microsoft, что позволяет при помощи утилиты заниматься обслуживанием ОС на компьютерах и чистой установкой.
Среди достоинств утилиты можно назвать обход требований Windows 11 (TPM, SecureBoot, UEFI, 4 ГБ ОЗУ и т.д.), создание локальной учётной записи, устранение BitLocker, перепрошивка BIOS или другой прошивки из DOS, и не только. Программа способна работать на ПК под управлением Windows 8 и более современных. Windows 7 перестала поддерживаться в версии 4.0. При этом утилита всё равно способна создавать загрузочные диски с Windows 7, только делать это нужно в современных версиях Windows, пишет Neowin.