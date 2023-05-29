Аппарат будет представлен в Китае в последний день весны

31 мая в Китае должен состояться анонс смартфона Vivo S17 и его версии Pro. Последняя была обнаружена в бенчмарке Geekbench на прошлой неделе, а теперь там отметился обычный Vivo S17 с модельным номером V2283A.

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Кодовое слово lahana описывает процессор с четырьмя ядрами на частоте 1,8 ГГц, тремя с частотой 2,4 ГГц и основным 2,52 ГГц. Это напоминает систему на чипе Snapdragon 778G+. Объём оперативной памяти протестированного смартфона составляет 12 ГБ, но наверняка будут и другие версии. Работает аппарат на Android 13.

Результат одноядерного тестирования составил 817 баллов, многоядерного 2607 баллов. Предположительно, аппарат обладает экраном AMOLED размером 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой до 120 Гц. Разрешение основной камеры может быть 50 Мп, есть поддержка оптической стабилизации изображения. Рядом находится сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп. Ожидается наличие быстрой зарядки мощностью 66 Вт или 80 Вт.

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Vivo S17 Pro получит переднюю камеру 50 Мп с двойной вспышкой и камеру для портретной съёмки сзади, пишет Gizmochina.