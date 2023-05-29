Готовящийся к выходу на фондовую биржу британский холдинг Arm предсказуемо не смог удержаться от громких анонсов в день начала работы Computex 2023, рассказав о впечатлениях многочисленных партнёров от обещанных процессорной архитектурой Arm v9.2 свойствах и преимуществах. Вычислительные ядра с архитектурой Cortex-X4, которая поднимает быстродействие на 15% и снижает энергопотребление на 40%, по словам партнёров Arm, будут выпускаться по самым современным литографическим технологиям.
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В случае с TSMC речь идёт о технологии N3E — улучшенном 3-нм техпроцессе, формально считающемся вторым поколением соответствующих литографических норм. Компания даже изготовила для Arm прототип процессора с архитектурой Cortex-X4, но представители Arm подчеркнули, что британский разработчик не собирается самостоятельно продавать процессоры.
Компания Intel подтвердила, что силами своего контрактного подразделения готова выпускать процессоры с архитектурой вычислительных ядер Cortex-X4 по технологии Intel 18A, которая будет освоена к середине десятилетия на строящихся предприятиях в штате Огайо. Представленная одновременно архитектура Immortalis-G720, ориентированная на обработку видео и работу с системами искусственного интеллекта, по словам представителей MediaTek, будет использоваться в мобильных процессорах этой тайваньской марки.