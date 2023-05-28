Оперативная память 12 ГБ и зарядка 67 Вт

Год назад в Китае был представлен смартфон Redmi Note 11T Pro на процессоре Dimensity 8100 Ultra. Затем этот аппарат появился в других странах под именем Redmi K50i. В этом году было не особо много слухов о новых аппаратах линейки Redmi T, пока в Geekbench не обнаружилась модель Redmi Note 12T Pro. Оттуда можно узнать некоторые характеристики устройства.

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Аппарат появился в базе данных бенчмарка с модельным номером 23054RA19C. В одноядерном тестировании он показал результат 1224 балла, в многоядерном 3921 балл.

Устройство работает на операционной системе Android 13. Говорится также о восьмиядерном процессоре с четырьмя ядрами на частоте 2 ГГц, тремя ядрами 3 ГГц и одним 3,1 ГГц. Кодовое имя Pearl может указывать на систему на чипе Dimensity 8200-Ultra, как в недавно представленном смартфоне Xiaomi Civi 3.

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Объём оперативной памяти Redmi Note 12T Pro может составлять 12 ГБ, а мощность зарядки 67 Вт. Если повторится прошлогодняя история, за пределами Китая смартфон появится под названием Redmi K60i, пишет Gizmochina.