При этом в одноядерных тестах он отстаёт на 38%

В конце года должен быть представлен мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4. Предположительно, вместе с ним компания представит ядра собственной разработки Oryon. Это заставляет задаться вопросом о том, насколько высока будет их производительность, особенно на фоне процессоров Apple M. Подобные тесты уже начинают появляться.

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Судя по слухам, в одноядерной работе Apple M3 имеет значительное преимущество над Snapdragon 8cx Gen 4. Ранее инсайдер Revegnus писал, что Snapdragon 8cx Gen 4 ненамного опережает чип предыдущего поколения M2.

Считается, что Qualcomm тестирует несколько вариантов процессора. На медленной версии более мощные ядра работают на частоте 3 ГГц, а экономичные на частоте 2,3 ГГц. В Geekbench 5 процессор Qualcomm получил в многоядерном тестировании 14500 баллов. Это может означать, что частоты ядер были более высокими по сравнению с вышеназванными. Утечки данных говорят о частотах 3,4 ГГц и 2,5 ГГц. Apple M3 в многоядерном тестировании набрал 11000 баллов.

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Зато в одноядерном тестировании преимущество процессора Apple составляет 38%. Для Apple более высокая скорость одного ядра привычна, так что конкурентам приходится бороться за счёт увеличения количества ядер. Snapdragon 8cx Gen 4 якобы имеет 12 вычислительных ядер против 8 у M3. Экономия энергии в Snapdragon 8cx Gen 4 будет достигаться за счёт техпроцесса TSMC N3E. Хочется верить, что этот процессор сможет сделать ноутбуки на Windows на Arm популярнее, чем они есть сейчас, пишет wccftech.