Другие производители также получат подобные чипы Qualcomm

Премиальные смартфоны Samsung Galaxy S23 работают не на простых мобильных процессорах Snapdragon 8 Gen 2. В них установлена модификация с повышенными тактовыми частотами, благодаря чему они называются Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Казалось, что эти процессоры будут использоваться только в аппаратах Samsung. Похоже, что на самом деле это не так.

реклама

Инсайдер Digital Chat Station пишет, что скоро подобные чипы появятся на смартфонах других производителей. В их названии не будет слов for Galaxy, но суть от этого не меняется — речь идёт о разогнанной версии Snapdragon 8 Gen 2.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Даже разгон не позволил S23 стать самым производительным смартфоном на Android, поскольку важны и другие характеристики. В частности, значительную роль играет система охлаждения, которая должна дать процессору возможность работать как можно дольше на максимальной скорости. Это ставит под сомнение необходимость в разгоне этого чипа. Пока неизвестно, какое маркетинговое название получит этот процессор в аппаратах других компаний.