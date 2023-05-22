Премиальные смартфоны Samsung Galaxy S23 работают не на простых мобильных процессорах Snapdragon 8 Gen 2. В них установлена модификация с повышенными тактовыми частотами, благодаря чему они называются Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Казалось, что эти процессоры будут использоваться только в аппаратах Samsung. Похоже, что на самом деле это не так.
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Инсайдер Digital Chat Station пишет, что скоро подобные чипы появятся на смартфонах других производителей. В их названии не будет слов for Galaxy, но суть от этого не меняется — речь идёт о разогнанной версии Snapdragon 8 Gen 2.
Даже разгон не позволил S23 стать самым производительным смартфоном на Android, поскольку важны и другие характеристики. В частности, значительную роль играет система охлаждения, которая должна дать процессору возможность работать как можно дольше на максимальной скорости. Это ставит под сомнение необходимость в разгоне этого чипа. Пока неизвестно, какое маркетинговое название получит этот процессор в аппаратах других компаний.