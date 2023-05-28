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Стоимость видеокарты Intel Arc A380 в Китае упала до $100
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Всем известно, что рынок видеокарт поделён между компаниями Nvidia и AMD, причём первая имеет большой перевес на второй. Однако, не стоит забывать, что на этом рынке есть теперь ещё и Intel. Сообщается, что в преддверии китайского праздника стоимость видеокарт GUNNIR Intel Arc A380 в этой стране уменьшилась на 40% в местном магазине JD.

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Первоначально рекомендованная розничная цена этой модели составляла $180/1299 юаней. В настоящее время она предлагается по цене $107,4/759 юаней. Есть также версия карты Photon за 949 юаней или $135. Следует отметить, что видеокарты Intel в Китае пользуются большим спросом, нежели в других странах.

AMD и Nvidia сейчас выпускают видеокарты нового поколения, поэтому Intel следует напоминать о себе хотя бы снижением цен. Сама Intel выпустит карты Battlemage следующего поколения не ранее второй половины будущего года. До тех пор ей остаётся привлекать внимание только низкими ценами.

Intel Arc A380 представляет собой модель начального уровня на графическом процессоре ACM-G11 с архитектурой Alchemist Xe-HPG. Она содержит 8 ядер Xe или 1024 ALU, 6 ГБ видеопамяти GDDR6, TBP карты составляет примерно 92 Вт. Частота GPU достигает 2450 МГц, производится он на техпроцессе TSMC 6 нм. Карта GUNNIR получила пропускную способность памяти 186 ГБ/с.

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GUNNIR Arc A380 Photon занимает в системном блоке два слота и обладает двумя вентиляторами, а также единственной тепловой трубкой диаметром 6 мм, напоминает wccftech.

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#intel #видеокарты
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