Arc A750 LE графический процессор работающий в играх с разрешением 1440p на частоте 60 кадров в секунду и у него также есть поддержка трассировки лучей.

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Intel проделала серьезную работу, чтобы заставить свои графические процессоры работать, и их производительность значительно улучшилась по сравнению первоначальными обзорами.

В тесте показана Arc A770 LE, а не A750. Разница между этими двумя картами не так уж и велика. В любом случае не стоит ожидать запуска игр в высоком разрешении с максимальными настройками на графическом процессоре за 199 долларов. A750 как правило отстает от A770 всего на 10-15%,и это делает ее конкурентом GeForce RTX 3060 или даже Radeon RX 7600 во многих играх.

Так же не забывайте, что графические процессоры Intel были первыми дискретными графическими картами, которые начали поддерживать видеокодек AV1. Технология XeSS от Intel является конкурентом DLSS от NVIDIA , предлагающая такое же или лучшее визуальное качество по сравнению с чисто программным FSR 2 от AMD. Кроме того, вы можете использовать FSR 2 и на графическом процессоре Arc.

Карта Arc A770 16 ГБ также подешевела до 349 долларов. По производительности она близка к Geforce RTX 3060 Ti и может делать то, на что не способен только что выпущенный RTX 4060 Ti: запускать Hogwarts Legacy с качеством текстур Ultra. 16-гигабайтная версия нового графического процессора NVIDIA, выпущенная в июле будет стоить на 100 долларов дороже, но помимо преимуществ дополнительной видеопамяти, не будет предлагать улучшенную производительность по сравнению с текущей картой, поэтому если вас устраивает производительность Arc A770, карта LE 16 ГБ может быть разумным выбором.

Это вовсе не означает, что мы считаем видеокарты Arc лучшим выбором на рынке. GeForce RTX 4060 Ti, несмотря на свою узкую шину памяти, предлагает неплохую производительность и лучший набор функций на рынке за 400 долларов - при условии, что вы сможете найти его по этой цене в ближайшее время.

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Тем не менее, в ценовом сегменте за 199 долларов Arc A750 действительно конкурирует только с AMD Radeon RX 6600. Это также интересный графический процессор, и выбор между ними будет в значительной степени сводиться к тому, хотите ли вы превосходную производительность RT от Intel или более зрелые драйверы - особенно в более старых API-интерфейсах от AMD. Обе карты отлично справляются с разрешением 1080p, и мы смело рекомендуем любую из них тем, кто ищет недорогую модернизацию графического процессора. Просто убедитесь, что ваша система поддерживает Resizable BAR, если вы покупаете карту Arc.