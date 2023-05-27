Ожидается две разновидности этого устройства

Будущий флагманский смартфон Xiaomi 14 Pro получит изменения во внешнем виде экрана, пишет инсайдер Ice Universe. Он опубликовал в Твиттере изображение, согласно которому экран будет иметь изгибы со всех сторон. Рамки будут минимальные, что повысит эффект погружения. Небольшие рамки должны быть и на iPhone 15 Pro, но преимуществом Xiaomi будет отсутствие выреза Dynamic Island.

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Можно не сомневаться в использовании флагманского процессора следующего года Snapdragon 8 Gen 3, который представят в ноябре или декабре. Он производится на техпроцессе TSMC 4 нм, обладая большим ядром Cortex X4 с частотой 3,72 ГГц, Cortex A715 и экономичными ядрами Cortex A515, а также графикой Adreno 750. Процессор уже был протестирован в Geekbench 6 и показал одноядерный результат 2563 балла и многоядерный 7256 баллов. Это на 30% превосходит нынешний Snapdragon 8 Gen 2 и опережает даже Apple A16 с его 6275 баллами.

Ёмкость аккумулятора должна составить 5000 мАч, а мощность беспроводной зарядки 50 Вт. Может быть две версии проводной зарядки, мощностью 90 Вт и 120 Вт.

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Камеры тоже будут обновлены. Ожидается два варианта смартфона, один из которых будет обладать плоским экраном. Аппарат может быть представлен в нынешнем ноябре, пишет Gizmochina.