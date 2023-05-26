В последние годы рынок умных часов стабильно рос, но в первом квартале нынешнего года он пошёл на спад. Статистика фирмы Counterpoint Research показала падение на 1,5% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Виной тому уменьшение спроса на часы ведущих производителей, таких как Apple и Samsung.
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В частности, поставки Apple уменьшились сразу на 20%. В результате впервые за 3 года за квартал компания выпустила меньше 10 млн экземпляров часов. Из-за этого доля рынка американского производителя уменьшился с 32% до 26%. Падение поставок объясняется снижением спроса со стороны покупателей по причине финансового кризиса во многих странах.
Samsung показала смешанные результаты. В Северной Америке она увеличила поставки на 15%, но в других утратила позиции. В итоге суммарные поставки Samsung уменьшились на 15% за год и на 21% по сравнению с предыдущим кварталом. Доля рынка Samsung уменьшилась с 10% до 9%.
Это даёт шанс производителям менее дорогих часов, вроде индийского бренда Fire-Boltt. Он опередил Samsung и вышел на второе место по объёму поставок, показав за квартал рост на 57%, пишет Neowin.