Компания Samsung Display во вторник представила ряд новых экранов, которые способны сделать смартфоны, планшеты и ноутбуки более портативными, попутно смогут померить вам давление.
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На выставке SID Display Week 2023 в Лос-Анджелесе был показан сворачиваемый дисплей Rollable Flex. Его диагональ может варьироваться от 1,9 дюйма (49 мм) до 10 дюймов (254 мм). В результате устройство можно будет носить с собой, а также развернуть и с комфортом работать с ним, когда вы сидите и никуда не торопитесь.
Пока это была только демонстрация и скорее всего до реальных устройств ещё далеко. Можно предположить, что на основе подобных дисплеев можно создавать гибкие смартфоны. Их будет удобно носить в кармане, а на рабочем месте можно будет развернуть их и использовать как планшет или ноутбук.
Также Samsung Display показала новые варианты складных экранов для смартфонов. Разновидность дисплея Flex In & Flex Out может сворачиваться в обе стороны. Такое устройство можно будет закрывать как книгу с защитой внешним чехлом, или же свернуть в другую сторону и видеть половину экрана. В результате отпадает необходимость устанавливать дополнительный небольшой экран на внешней стороне гибких смартфонов. Такие устройства могут стать легче и тоньше.
Тип дисплея Flex Hybrid можно складывать и выдвигать, что также способно увеличить площадь поверхности экрана смартфона. Ещё Samsung Display представила новую панель OLED под названием Sensor. Сюда встроен сканер отпечатков пальцев, избавляя от необходимости в дополнительном модуле под экраном. Также это панель способна измерять кровяное давление, если положить на неё два пальца. Samsung утверждает, что следует использовать обе руки, чтобы повысить точность измерений, пишет Techradar.