Работа на больших экранах стала более комфортной

Компания Samsung обновила свой браузер для планшетов, принеся туда новшества, которые уже есть на смартфонах. Браузер Samsung Internet предустановлен на мобильных устройствах этого производителя. Его последняя версия получила номер 21.0.0.41 и доступна для скачивания в магазине Galaxy Store.

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Большинство новых настроек можно включать и выключать. Например, можно перенести адресную строку вниз браузера. Сюда же отправляется панель закладок, тогда как раньше при перемещении адресной строки вниз она полностью пропадала. Также можно убирать и возвращать панель вкладок и помещать её рядом с адресной строкой.

Если вы открываете слишком много вкладок, браузер начнёт показывать предупреждение о том, что вы близки к пределу. Если открыть 100 вкладок, самая старая будет закрыта.

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На этой неделе данная версия браузера должна появиться и в магазине Google Play, пишет Androidcentral.