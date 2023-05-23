Компания Samsung обновила свой браузер для планшетов, принеся туда новшества, которые уже есть на смартфонах. Браузер Samsung Internet предустановлен на мобильных устройствах этого производителя. Его последняя версия получила номер 21.0.0.41 и доступна для скачивания в магазине Galaxy Store.
реклама
Большинство новых настроек можно включать и выключать. Например, можно перенести адресную строку вниз браузера. Сюда же отправляется панель закладок, тогда как раньше при перемещении адресной строки вниз она полностью пропадала. Также можно убирать и возвращать панель вкладок и помещать её рядом с адресной строкой.
Если вы открываете слишком много вкладок, браузер начнёт показывать предупреждение о том, что вы близки к пределу. Если открыть 100 вкладок, самая старая будет закрыта.
На этой неделе данная версия браузера должна появиться и в магазине Google Play, пишет Androidcentral.