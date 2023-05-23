На разрешениях выше Full HD прирост ещё менее значительный

В среду стартуют продажи видеокарты Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. В преддверии этого события начали появляться её обзоры.

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Рекомендованная розничная стоимость на Западе у этой карты составляет $400. Через 2 месяца будет представлена версия с объёмом памяти 16 Гб по цене $500. Судя по результатам первых тестов, с продажами у производителей могут возникнуть затруднения.

На самом популярном в данный момент разрешении Full HD карта всего на 12% опережает выпущенную два года назад модель предыдущего поколения. Это означает производительность уровня RTX 3070, а если сравнивать с конкурирующими картами AMD, результат находится между RX 6700 XT и RX 6800. Если разрешение выше, разница в производительности становится ещё меньшей. На разрешении 4К прирост по сравнению с картой прошлого поколения составляет 6%, а от RTX 3070 наблюдается отставание на 9%.

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Таким образом, если у пользователя есть RTX 3060 Ti и она выдаёт в какой-либо игре 60 кадров/с, замена на новую карту даст 67 кадров/с. Вряд ли в этом есть особая необходимость. Правда, новая карта поддерживает технологию DLSS 3 и потребляет 150 Вт вместо 200 Вт, но и это не выглядит достаточным основанием для смены карты прошлого поколения. У обладателей более старых карт желания купить новую модель может быть больше.