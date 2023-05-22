Модельный ряд может со временем дополняться.

Всего через несколько дней RTX 4060 Ti, первая действительно бюджетная видеокарта семейства Ada Lovelace, дебютирует по цене в $400, что соответствует предложенной розничной цене NVIDIA для этой конкретной карты. Как и при выпуске любого продукта, геймеры могут ожидать столкновения с графическими процессорами как по MSRP, так и не по MSRP. В данном случае компания Gigabyte взяла на себя инициативу по раскрытию информации о ценах на свои карты.

реклама

Полный модельный ряд серии RTX 4060 Ti от Gigabyte теперь представлен двумя известными американскими ритейлерами, и цены остаются неизменными для обеих платформ. Это дает нам полное представление о предполагаемой стоимости различных пользовательских дизайнов:

NVIDIA RTX 4060 Ti Founders Edition: $399

GIGABYTE RTX 4060 Ti Eagle (non-OC): $399

GIGABYTE RTX 4060 Ti Eagle OC: $419

GIGABYTE RTX 4060 Ti Gaming OC: $429

GIGABYTE RTX 4060 Ti Aero OC: $449

GIGABYTE RTX 4060 Ti Aorus Elite: $469

Gigabyte планирует выпустить одну карту по предложенной розничной цене, а именно версию Eagle без OC. Однако вариант с заводским разгоном будет стоить дополнительные $20. По мере продвижения по лестнице GPU, переходя от младших моделей к старшим, таким как Gaming OC, Aero OC и Aorus Elite, цена постепенно увеличивается на $20. Самая дорогая карта будет доступна для покупки по цене $469,99, что всего на $30 ниже MSRP RTX 4060 Ti 16Gb, цена которой составляет $499.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

К сожалению, информация о ценах для ASUS, MSI и GALAX в настоящее время недоступна, поскольку ни один из этих производителей не предоставил официальных ценников в магазинах. Розничные продавцы также еще не добавили эти продукты.