Всего через несколько дней RTX 4060 Ti, первая действительно бюджетная видеокарта семейства Ada Lovelace, дебютирует по цене в $400, что соответствует предложенной розничной цене NVIDIA для этой конкретной карты. Как и при выпуске любого продукта, геймеры могут ожидать столкновения с графическими процессорами как по MSRP, так и не по MSRP. В данном случае компания Gigabyte взяла на себя инициативу по раскрытию информации о ценах на свои карты.
реклама
Полный модельный ряд серии RTX 4060 Ti от Gigabyte теперь представлен двумя известными американскими ритейлерами, и цены остаются неизменными для обеих платформ. Это дает нам полное представление о предполагаемой стоимости различных пользовательских дизайнов:
- NVIDIA RTX 4060 Ti Founders Edition: $399
- GIGABYTE RTX 4060 Ti Eagle (non-OC): $399
- GIGABYTE RTX 4060 Ti Eagle OC: $419
- GIGABYTE RTX 4060 Ti Gaming OC: $429
- GIGABYTE RTX 4060 Ti Aero OC: $449
- GIGABYTE RTX 4060 Ti Aorus Elite: $469
Gigabyte планирует выпустить одну карту по предложенной розничной цене, а именно версию Eagle без OC. Однако вариант с заводским разгоном будет стоить дополнительные $20. По мере продвижения по лестнице GPU, переходя от младших моделей к старшим, таким как Gaming OC, Aero OC и Aorus Elite, цена постепенно увеличивается на $20. Самая дорогая карта будет доступна для покупки по цене $469,99, что всего на $30 ниже MSRP RTX 4060 Ti 16Gb, цена которой составляет $499.
К сожалению, информация о ценах для ASUS, MSI и GALAX в настоящее время недоступна, поскольку ни один из этих производителей не предоставил официальных ценников в магазинах. Розничные продавцы также еще не добавили эти продукты.