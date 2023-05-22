Это наиболее емкая из официально лицензированных карт SanDisk microSD

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Как сообщает популярный ресурс Techpowerup, компания Western Digital, выпустила карту памяти под брендом SanDisk емкостью 1 терабайт – она предназначена специально для приставок Nintendo Switch. Сообщается, что модель соответствует стандарту UHS-I и предлагает скоростные показатели до 100 МБ/с при последовательном чтении и до 90 МБ/с при последовательной записи. Дизайн накопителей линейки вдохновлен различными популярными играми Nintendo – The Legend of Zelda, Super Mario Bros и не только.

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Терабайтная карта памяти SanDisk в настоящий момент является наиболее емким из всех официально лицензированных для использования с консолью решений. Ее объема хватит для множества игр, что же касается стоимости – она составляет примерно 130 американских долларов. Приобрести носитель можно в интернет-магазине WD, а также у партнеров компании. Планируется ли в дальнейшем выпуск карты памяти для Nintendo Switch емкостью 2 ТБ – в настоящий момент неизвестно, но нет никаких сомнений, что в целом такие накопители уже в ближайшем будущем поступят на рынок. Так, компания Kioxia презентовала прототип карты памяти объемом 2 ТБ еще в прошлом году – на нынешний же год запланировано их массовое производство.