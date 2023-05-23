Компания Microsoft тестирует новую функциональную возможность своего браузера Edge, предназначенную для любителей видеоигр. Её обнаружили в настройках в разделе «Внешний вид».
реклама
Описание рассказывает о боковой панели для геймеров, режиме эффективности для персональных компьютеров, игровом тёмном режиме интерфейса, игровых графических темах и т.д. При выборе игрового режима автоматически включается тёмный вариант интерфейса браузера. На боковой панели появляются приложения Windows Discord и Twitch. С их помощью геймеры смогут общаться с другими геймерами и транслировать игровой процесс без необходимости запускать эти приложения самостоятельно.
Активация игрового переключателя открывает раздел «Темы», где можно приобрести игровые графические темы. Также появился переключатель под названием «Улучшите игровой процесс на ПК с помощью режима эффективности». Он должен уменьшить нагрузку браузера на центральный процессор, чтобы отдать больше системных ресурсов игре.
Поскольку пока данная функциональность предлагается только в предварительной версии браузера, она ещё может быть изменена. Не исключено, что в будущем она появится в финальной версии Microsoft Edge, пишет Neowin.