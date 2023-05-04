Только вчера появлялась информация о том, что Microsoft продвигает свой браузер Edge нечестными способами за счёт других браузеров. Браузер у Microsoft неплохой, но подобные методы отталкивают многих пользователей, и они из принципа работают с браузерами конкурентов. В первую очередь это Google Chrome, против которого и направлены последние действия Microsoft.
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Теперь на странице поддержки сервиса Microsoft 365 появилась информация, согласно которой ссылки в Outlook и Teams будут открываться исключительно в браузере Edge, вне зависимости от настроек браузера по умолчанию в системе Windows. Это относится к Windows 10 и 11, но не к компьютерам Mac.
В Outlook в Windows электронные письма со ссылками будут открываться на боковой панели Edge. В Microsoft считают, что это упростит работу, избавляя от необходимости переходить между приложением и браузером. Это же относится и к мессенджеру Teams.
В настройках Outlook можно будет менять подобное поведение. Оно не затрагивает работу браузера по умолчанию в других приложениях и службах.
Пользователи пишут, что настройки браузера по умолчанию игнорируются и в других местах Windows 11, вроде поиска. Там ссылки открываются также в Edge. К тому же не следует забывать, что выбор браузера по умолчанию в приложении «Параметры» нельзя назвать простым, за что тоже стоит поблагодарить Microsoft.