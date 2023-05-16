Инсайдер Digital Chat Station рассказал, что китайский производитель OnePlus в следующем флагманском смартфоне готовит значительные обновления камер. Смартфон с модельным номером SM8650 должен стать обладателем камеры-перископа. Также он будет работать на следующем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3.
реклама
Речь может идти о следующем флагманском смартфоне OnePlus 12. OnePlus и Realme, относящиеся к корпорации BBK Electronics, тестируют использование камеры-перископа на будущих аппаратах под управлением процессора Snapdragon 8 Gen 3.
Не все эти смартфоны будут основаны на сенсоре OmniVision 64B, у которого есть поддержка камер телефото и перископа. Последняя имеет большие возможности оптического зума по сравнению с большинством других мобильных камер. Линзы внутри неё складываются, а зеркальные призмы изгибают свет, направляя его от линзы на датчик изображения. OnePlus 11 без такой камеры обладает 2-кратным оптическим зумом, а Pixel 7 Pro с ней предлагает 5-кратный оптический зум. Galaxy S23 Ultra может похвастаться 10-кратным оптическим зумом, пишет Phonearena.