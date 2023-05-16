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OnePlus 12 получит Snapdragon 8 Gen 3 и улучшенные камеры
Камера-перископ появится здесь и на аппарате Realme
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Инсайдер Digital Chat Station рассказал, что китайский производитель OnePlus в следующем флагманском смартфоне готовит значительные обновления камер. Смартфон с модельным номером SM8650 должен стать обладателем камеры-перископа. Также он будет работать на следующем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

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Речь может идти о следующем флагманском смартфоне OnePlus 12. OnePlus и Realme, относящиеся к корпорации BBK Electronics, тестируют использование камеры-перископа на будущих аппаратах под управлением процессора Snapdragon 8 Gen 3.

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Не все эти смартфоны будут основаны на сенсоре OmniVision 64B, у которого есть поддержка камер телефото и перископа. Последняя имеет большие возможности оптического зума по сравнению с большинством других мобильных камер. Линзы внутри неё складываются, а зеркальные призмы изгибают свет, направляя его от линзы на датчик изображения. OnePlus 11 без такой камеры обладает 2-кратным оптическим зумом, а Pixel 7 Pro с ней предлагает 5-кратный оптический зум. Galaxy S23 Ultra может похвастаться 10-кратным оптическим зумом, пишет Phonearena.

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#смартфоны #oneplus
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