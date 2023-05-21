Новые версии с пассивным охлаждением

Портативные компьютеры Intel NUC 13 Rugged с кодовым именем Bravo Canyon основаны на слабых процессорах Intel Atom. Они не ставят рекордов скорости, а созданы для интернета вещей, больниц, работы цифровых объявлений и т.д. Такое устройство может пригодиться на складах и промышленных предприятиях, поскольку здесь нет собирающего пыль вентилятора из-за пассивного охлаждения. Это стало возможным благодаря процессорам с TDP от 6 до 12 Вт.

реклама

В прошлый раз новые модели этой серии выпускались в 2019 году на 2-ядерном процессоре Celeron N3350 14 нм Apollo Lake. Теперь представлены более эффективные версии на чипах Alder Lake-N.

Используются модели процессоров Atom X7425E с 4 ядрами и TDP 12 Вт, Atom X7211E с 2 ядрами и TDP 6 Вт. Установлен разъём HDMI 2.1 вместо прежней версии 2.0 и память DDR5-4800. К системной плате припаяно хранилище eMMC вместимостью 64 ГБ, которой можно расширить за счёт слота M.2.

Сроки появления новых устройств не называются, но цена обещана умеренная, пишет Videocardz.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде



