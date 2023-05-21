Портативные компьютеры Intel NUC 13 Rugged с кодовым именем Bravo Canyon основаны на слабых процессорах Intel Atom. Они не ставят рекордов скорости, а созданы для интернета вещей, больниц, работы цифровых объявлений и т.д. Такое устройство может пригодиться на складах и промышленных предприятиях, поскольку здесь нет собирающего пыль вентилятора из-за пассивного охлаждения. Это стало возможным благодаря процессорам с TDP от 6 до 12 Вт.
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В прошлый раз новые модели этой серии выпускались в 2019 году на 2-ядерном процессоре Celeron N3350 14 нм Apollo Lake. Теперь представлены более эффективные версии на чипах Alder Lake-N.
Используются модели процессоров Atom X7425E с 4 ядрами и TDP 12 Вт, Atom X7211E с 2 ядрами и TDP 6 Вт. Установлен разъём HDMI 2.1 вместо прежней версии 2.0 и память DDR5-4800. К системной плате припаяно хранилище eMMC вместимостью 64 ГБ, которой можно расширить за счёт слота M.2.
Сроки появления новых устройств не называются, но цена обещана умеренная, пишет Videocardz.