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Intel прокладывает путь к переходу на 64-битную архитектуру x86S
Из неё исключат устаревшую поддержку 32-и 16-битных приложений.
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Современное программное обеспечение, в частности, операционная система Windows 11, уже не поддерживает 32-битную архитектуру. В аппаратном обеспечении поддержка все ещё сохраняется, однако в ближайшее время ситуация может несколько измениться. Intel предлагает совершенно новую архитектуру, которая называется x86S и является 64-битной архитектурой, в которой удалены все предыдущие 32- и 16-битные режимы для совместимости, сообщают Wccftech и VideoCardz со ссылкой на публикацию компании. Переход на новую архитектуру должен положительно сказаться на производительности за счёт снижения общей сложности и появления новых путей для оптимизации современного программного обеспечения.

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Ожидается, что переход на архитектуру x86S не приведёт к полному удалению поддержки устаревших операционных систем и программ. Как говорится в сообщении Intel, компания разработала механизмы виртуализации, которые все ещё позволят использовать устаревшее программное обеспечение. Подробнее о новой архитектуре можно узнать на сайте Intel и в документации (PDF).

Источники
Intel
Wccftech и VideoCardz
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