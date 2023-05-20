Лавры Leica, Ziess и Hasselblad не дают ей покоя

Любители смартфонов в целом и фотографировать на них в частности наверняка знают такие имена, как Leica, Ziess и Hasselblad. Эти известные в мире фотоаппаратов компании периодически сотрудничают с тем или иным производителем смартфонов, помогая им создавать продвинутые камеры. Canon является едва ли не самым известным производителем фотоаппаратов, и теперь она тоже хочет поучаствовать в заработках на продажах смартфонов, сообщает известный своими точными прогнозами инсайдер Digital Chat Station.

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Leica ранее сотрудничала с китайским производителем Huawei, а теперь работает над аппаратами Xiaomi. Ziess помогает разрабатывать камеры для смартфонов Vivo, бренд Hasselblad можно увидеть на моделях Oppo и OnePlus. Как видим, всё это исключительно китайские производители смартфонов.

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Собственными силами справляются с камерами такие популярные и крупные производители, как Apple, Samsung и Google. Вряд ли им понадобится помощь Canon в дальнейшем развитии своих мобильных камер. Из крупных брендов можно вспомнить разве что Honor и Motorola.