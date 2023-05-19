На видео показали аппарат с инфракрасным сканером температуры

Будущий смартфон Google Pixel 8 Pro может стать обладателем функциональности, которая почти не встречается в мобильных устройствах. Видео от инсайдера Кубы Войцеховски показало использование аппарата Pixel для измерения температуры тела человека. Это означает, что в данном устройстве может быть термометр. Видео демонстрирует инфракрасный датчик, наподобие применяемого в бесконтактных термометрах. Датчик находится в металлической полосе, где располагаются также задние камер.

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Для измерения температуры необходимо снять очки или другие аксессуары, которые закрывают глаза и лоб. Затем датчик подносится максимально близко ко лбу, но не касаясь его. Дальше аппарат подносится к виску на 5 секунд. Можно также измерять температуру неживых объектов, хотя на видео это не демонстрируется. В Google сейчас тестируется данная функциональность.

Прошлая утечка изображений показала скруглённый дизайн Pixel 8 Pro, видео подтверждает это. Новый смартфон напоминает своего предшественника, но теперь все три задние камеры расположили внутри одного модуля. На Pixel 7 Pro одна из трёх камер располагается отдельно.

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Возможно, решение встроить термометр в Google приняли после пандемии коронавируса, хотя она уже пошла на спад. В любом случае, расширение функциональных возможностей можно только приветствовать, пишет Engadget.