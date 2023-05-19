Пока только в США и не на Android

Компания OpenAI запустила бесплатное приложение ChatGPT на мобильной платформе Apple iOS. Это первое официальное мобильное приложение популярного чат-бота, тогда как сторонних на основе версий GPT-3.5 и GPT-4 существует уже немало. Официальная программа пока предлагается только пользователям из США, но в ближайшие недели количество поддерживаемых стран должно увеличиться.

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В плане функциональности приложение похоже на сайт ChatGPT. Добавлен голосовой ввод, где применяется распознавание речи Whisper также от OpenAI. Можно переключаться между стандартной языковой моделью и GPT-4, если вы подписаны на сервис ChatGPT Plus. Поддерживается история разговоров, которые синхронизируются с компьютером, если на обоих устройствах выполнен вход в одну учётную запись. Можно экспортировать данные, удалять и переименовывать разговоры. При этом не поддерживаются недавно представленные плагины, в том числе выход чат-бота в интернет.

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Теперь на очереди выпуск приложения для Android. Следует подождать и обладателям планшетов iPad, поскольку представленная программа для них не оптимизирована. Она будет работать в растянутом виде или же можно воспользоваться веб-версией в браузере, пишет Engadget.