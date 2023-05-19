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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Apple запретила своим сотрудникам использовать для работы ChatGPT, Copilot GitHub и другие чат-боты
Всё дело в общей безопасности и конфиденциальности данных.
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Apple на деле показала, как относится даже к гипотетической возможности использования ИИ-помощников своими сотрудниками при выполнении ежедневных задач. Купертинская компания запретила использование ChatGPT, Copilot GitHub и других чат-ботов и ассистентов в любых рабочих процессах.

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Запрет на использование чат-ботов и генеративных платформ искусственного интеллекта при выполнении ежедневных задач обуславливается вопросами безопасности. Во внутренней записке Apple предупредила своих сотрудников, что сторонние платформы с ИИ собирают многочисленные конфиденциальные данные пользователей, а также получают доступ к внутренним документам компании, что является недопустимым.

Руководство Apple также не уверено, что критичная информация, которую инженеры или менеджеры могут передать через чат-боты, не попадёт в руки третьим лицам. Отдельные инсайдеры также ранее заявляли, что купертинская компания сейчас занята созданием собственной модели искусственного интеллекта с целью внедрения его в свою экосистему.

На фоне запрета использования ChatGPT, Copilot GitHub и других чат-ботов и ассистентов для своих сотрудников Apple вчера, 18 мая, выпустила официальное приложение ChatGPT для iOS, которое полностью копирует возможности веб-версии чат-бота.

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Напомним, про аналогичный запрет для внутреннего использования ИИ-ассистентов заявила Samsung, сославшись всё на те же правила безопасности. Уже в текущем месяце корейская компания полностью запретила сотрудникам использовать ChatGPT, Google Bard и чат-бот Bing на своих рабочих устройствах.

#apple #chatgpt #нейросети #openai
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