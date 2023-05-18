8 лет назад игровая платформа Steam дала возможность возвращать деньги за купленные игры, если покупка была совершена меньше двух недель назад, а в игре в общей сложности провели меньше двух часов. Процесс оказался не слишком удобным, поскольку нужно копаться в меню поддержки и получать одобрение от сотрудников Steam. Теперь предлагается вариант получше.
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Новая функциональность получила название Timed Trial. Это полтора часа пробного доступа к игре. Первой такой игрой станет ремейк Dead Space. Желающие могут нажать на кнопку «Играть сейчас», скачать полную версию игры и играть на протяжении полутора часов, ничего не платя. Наверняка это будет весьма востребованный вариант.
Платформа не меняет действующая политику возврата средств. Разработчики игр могут предлагать отдельные демоверсии, если первые 90 минут игры не годятся. Бывают игры, в которой заставки очень длинные и начала игрового процесса приходится долго ждать. Хочется верить, что скоро подобный пробный доступ станет доступным не только в Dead Space.
У конкурирующей платформы Xbox Game Pass уже давно есть возможность бесплатно пробовать разные игры. Аналогичная возможность имеется на PlayStation Plus, пишет PCWorld.