Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Игровая платформа Steam отказывается от Google Analytics для повышения конфиденциальности
Valve разрабатывает собственные инструменты статистики.
рекомендации
<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
Igal Ness, Unsplash

Компания Valve объявила о значимых изменениях в игровой платформе Steam, которые прямо или косвенно коснутся пользователей и разработчиков игр. Пожалуй, главное изменение, которое влечёт за собой остальные, отказ от инструментов Google Analytics, который разработчики использовали для анализа трафика. Valve признаёт, что система Google плохо согласуется с её принципами в отношении конфиденциальности клиентских данных. Также к данному решению Valve подтолкнула необходимость перехода к новой системе аналитики Google Analytics 4 в июле: «Со временем мы поняли, что инструменты для отслеживания от Google не соответствуют нашему подходу к конфиденциальности пользователей, поэтому с переходом на GA4 мы прекращаем поддержку аналитических систем Google в Steam…». Теперь компания разрабатывает собственные, как можно более независимые решения для сбора статистики, полезной для разработчиков.

реклама

Разработчики смогут получать в отчётах географию источников трафика, что будет полезным при принятии решений о поддержке тех или иных языков и размещении серверов игры. А вот что Valve не будет отслеживать, так это демографические данные. Также данные о трафике, объём которых ниже определённого порога, будут объединяться в одну неопределённую группу, чтобы предотвратить возможность идентификации пользователей. Среди нововведений система Steam UTM для оценки маркетинговых кампаний статистика по классу используемых устройств, переходам в Steam с внешних веб-сайтов для завершения транзакций, категориям пользователей новые или вернувшиеся. Valve заверяет, что все инструменты созданы с учётом конфиденциальности пользователей.

Источники
Valve
PCGamer и gHacks
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #steam #valve
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый криптопроект Gamepass Network предлагает геймерам "помайнить" в Dota 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
95
ЧВК "Вагнер" устраивает засады на колонны ВСУ под Бахмутом
4
Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
15
Пригожин иронично ответил на запрос о передаче тела американца: "передам через главу ГУР Буданова"
7
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
65
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
117
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
15
ВС РФ впервые подбили словенский Т-55S с кучей западных модификаций
15
Страны G7 на этой неделе обсудят очередной, уже 11-й пакет антироссийских санкций
5
ВСУ добились тактического успеха в районе Бахмута, продавив фланги, но отступают в городе
10
Чем завершилось турне Зеленского по Европе, и почему Макрон, Шольц и Сунак оказались такими щедрыми
1
Бетельгейзе за последние месяцы стала намного ярче, возможно эта звезда скоро взорвется сверхновой
5
RTX 3060 Ti получает скидку в $100 на фоне запуска RTX 4060 Ti
+
На улицах Киева найдены фрагменты ракет ЗРК Patriot последних версий, поражённых "Кинжалом"
35
Крипто-майнеры, потратившие все деньги на видеокарты, теперь переключились на обучение ИИ
+
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
21
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
63
Египет проигнорировал требование США перекрыть воздушное пространство для ВКС РФ
2
Зеленский заявил, что для подготовки контрнаступления нужно ещё дополнительное время
+
Российская ПВО впервые перехватила крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО
2

Популярные статьи

Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
36
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
8
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
39
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
6
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
1
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
5
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
+
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
14
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
2
Эрдоган обвинил Байдена в попытке отстранить его от власти
+

Сейчас обсуждают

Василий Ставчанский
14:04
Автор, 4070 торгуется сейчас с ценой от 54000 рублей.
Геймеры перестали покупать видеокарты NVIDIA – производство GeForce RTX 4070 полностью остановлено
Павел Новицкий
14:03
Да никто ниче останавливать не будет, вся европа поддерживает украину и поставляет туда вооружение и дает бабло столько, сколько нужно будет, пока русня не получит *изды и не освободит захваченные тер...
Страны Восточной Европы пытаются уговорить Зеленского остановить конфликт
RangerXP
14:02
Об этом говорят, не раскрывая детали правда, сами сотрудники Поверколор: "Мы проверили, что это происходит с небольшим процентом от общего выхода, и уже находимся в процессе замены термопасты".
PowerColor RX 7900 XTX Red Devil имеет проблему с перегревом GPU
Индра Олесь
14:01
Заявление похоже на чепуху.
PowerColor RX 7900 XTX Red Devil имеет проблему с перегревом GPU
Николай Петров
14:01
Вам не нужно нам представлятся. Все равно вас уже все знают.
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
Даниил Живогляд
13:56
Да-да. И унитазов в России нет 🤣
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
Александр Сергеевич
13:55
Все четко.так и есть👍
6 народных видеокарт для бюджетных геймеров – экономим по-взрослому, играя в Мир танков и Майнкрафт
Ирина Архангельская
13:54
Ничего страшного. В США нет европейских брендов. Немного своей техники, а так тайвань, малазия, индонезия, китай. Нам мозги надо перестраивать+ разрабатывать свое
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
ZeroNull
13:53
Боты, боты Орут до рвоты! )))
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
Индра Олесь
13:52
Прекрасные новости. Ещё бы спрос через 3 месяца не восстановился было бы вообще шикарно.
Геймеры перестали покупать видеокарты NVIDIA – производство GeForce RTX 4070 полностью остановлено
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем