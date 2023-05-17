Valve разрабатывает собственные инструменты статистики.

Igal Ness, Unsplash

Компания Valve объявила о значимых изменениях в игровой платформе Steam, которые прямо или косвенно коснутся пользователей и разработчиков игр. Пожалуй, главное изменение, которое влечёт за собой остальные, отказ от инструментов Google Analytics, который разработчики использовали для анализа трафика. Valve признаёт, что система Google плохо согласуется с её принципами в отношении конфиденциальности клиентских данных. Также к данному решению Valve подтолкнула необходимость перехода к новой системе аналитики Google Analytics 4 в июле: «Со временем мы поняли, что инструменты для отслеживания от Google не соответствуют нашему подходу к конфиденциальности пользователей, поэтому с переходом на GA4 мы прекращаем поддержку аналитических систем Google в Steam…». Теперь компания разрабатывает собственные, как можно более независимые решения для сбора статистики, полезной для разработчиков.

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Разработчики смогут получать в отчётах географию источников трафика, что будет полезным при принятии решений о поддержке тех или иных языков и размещении серверов игры. А вот что Valve не будет отслеживать, так это демографические данные. Также данные о трафике, объём которых ниже определённого порога, будут объединяться в одну неопределённую группу, чтобы предотвратить возможность идентификации пользователей. Среди нововведений система Steam UTM для оценки маркетинговых кампаний статистика по классу используемых устройств, переходам в Steam с внешних веб-сайтов для завершения транзакций, категориям пользователей новые или вернувшиеся. Valve заверяет, что все инструменты созданы с учётом конфиденциальности пользователей.

Источники Valve PCGamer и gHacks