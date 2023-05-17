Доля живых посетителей в глобальной сети становится всё меньше

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В первые годы существования интернет был местом, где культурные и образованные люди могли знакомиться друг с другом, делиться знаниями, совместно работать и т.д. Компания Imperva считает, что те дни стремительно уходят в прошлое.

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В очередном ежегодном отчёте она пишет, что в прошлом году на долю ботов пришлось 47,4% трафика в интернете. Это значение на 5,1% превосходит показатель 2001 года. Компания делит трафик от ботов на плохой и хороший. Плохие боты существуют для выполнения вредоносных действий, вроде DDoS-атак или кражи персональных данных.

Если провести классификацию среди плохих ботов, в прошлом году 51,2% из них относились к продвинутым по своему уровню сложности. Простых было 33,4%, средних 15,4%.

Одни сферы деятельности страдают от таких ботов больше, чем другие. Чаще всего жертвами становятся игровые сайты, сайты телекоммуникационных компаний и интернет-провайдеров, юридические сайты и сайты государственных органов, розничной торговли, финансовых сервисов, разные сообщества и связанные с путешествиями сайты. Больше всего страдают от вредоносных ботов сайты из США, далее с двукратным отставанием идёт Австралия.

Хорошие боты занимаются такими задачами, как индексация для поисковых систем или анализ производительности сайтов.

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Соответственно, доля трафика людей уменьшается. В 2021 году на них приходилось 57,7% трафика, в 2022 уже 52,6%. Максимальное значение было в 2019 году и составляло 62,8%, пишет Techspot.