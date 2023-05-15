Прошлогодняя версия является последней в жизненном цикле Windows 10

Windows 10 будет обновляться на протяжении ещё нескольких лет, однако, это относится не ко всем версиям. Некоторые из них уже в ближайшее время уйдут в прошлое и станут небезопасными для работы. Microsoft сообщает, что 13 июня прекратится поддержка версии 21H2. Для неё перестанут выпускаться патчи безопасности и тем более обновления функциональности. Чтобы пользователи не пострадали от уязвимостей, их принудительно переведут на более современную версию.

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Последняя версия Windows 10 22H2 тоже больше не получит функциональных обновлений, но патчи безопасности для неё выпускают. Именно до неё будут обновлены компьютеры на 21H2. Естественно, разработчики говорят, что неплохо бы перейти на Windows 11, если компьютер поддерживает её.

13 июня завершится поддержка редакций Home, Pro, Pro для образовательных учреждений и рабочих станций. Это второй вторник месяца, когда программные продукты Microsoft получают обновления. В этот день будет запущено обновление до 22H2 на домашних компьютерах и корпоративных ПК без администрирования.

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Версия 22H2 будет поддерживаться октября 2025 года, сообщает Neowin.