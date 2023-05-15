Крупных не будет, но небольшие доработки и улучшения всё же ожидаются.

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Ранее Microsoft сообщила, что Windows 10 больше не будет получать крупных обновлений с новыми возможностями, текущая версия 22H2 является последней и будет поддерживаться до 2025 года. Тем не менее, похоже, что небольшие обновления функций Windows 10 всё же будет получать, не в виде крупных выпусков, а вместе с накопительными обновлениями, которые исправно публикуются во второй вторник каждого месяца, сообщает gHacks.

Специалисты ресурса обратили внимание на новое обновление предварительной версии Windows 10, которое повысило номер сборки до 19045.3030 и, в частности, привнесло в операционную систему два незначительных изменения функций. Это подтверждает, что возможности Windows 10 ещё могут дорабатываться и расширяться в будущем. Первое изменение касается окна поиска, которое теперь поддерживает верхнее и нижнее расположение панели задач, а также разный размер значков панели.

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Второе изменение увеличивает максимальное количество отображаемых приоритетных уведомлений до трёх. Встроенная система уведомлений Windows используется для информирования пользователя о различных событиях, от приоритета зависит позиция уведомления в общем списке, будет ли оно показываться в режиме фокусировки и др. В итоге, с новым обновлением пользователь может одновременно видеть до трёх уведомлений с высоким приоритетом и одно с обычным приоритетом.

Источники gHacks