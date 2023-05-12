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Как сообщает Bloomberg, Apple осталась единственной среди крупнейших мировых производителей смартфонов компанией, не предлагающей своей аудитории складных моделей. В настоящий момент мобильные устройства со складными экранами воспринимаются значительной частью потребителей как новаторские и премиальные, что, вкупе с их высокой стоимостью, делает позицию «яблочных» еще более странной. Впрочем, как считают многие эксперты, компания из Купертино еще представит в будущем складной смартфон, когда связанные с ними технологии достигнут зрелости – например, будет решена проблема складки на экране.
Нил Моустон из Strategy Analytics полагает, что выпуск «сырого» складного iPhone мог бы серьезно подорвать репутацию Apple, к тому же, рынок подобных девайсов пока имеет достаточно скромные масштабы, а приобретают «книжки» и «раскладушки» в основном энтузиасты. По мнению эксперта, компания из Купертино может предложить свой первый складной смартфон примерно в 2025 году. Сейчас же пользователям, желающим приобрести подобный аппарат, приходится ориентироваться на устройства на базе операционной системы Android – свои модели есть у Samsung (это лидер отрасли), Xiaomi, Huawei, Tecno, Vivo, Oppo, Honor, а теперь и Google.